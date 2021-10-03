هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للمحكمة العليا للطعن بقرار الاعتقال الإداري الصادر بحق ثلاثة أسرى

رام الله - دنيا الوطنتقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الأحد، بالتماس لما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسرى (محمود نزال، مصطفى سلهب، و مجدي أبو جلدة،).وأوضحت الهيئة أن الأسير محمود نزال معتقل منذ تاريخ 18/11/2020، حيث صدر بحقه اول قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وتم تجديده مرتين.في حين اعتقل الأسير مصطفى سلهب يوم 13/12/2020، و صدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وتم تجديده مرة أخرى بتاريخ 12/06/2021.أما الأسير مجدي أبو جلدة فقد اعتقل بتاريخ 30/12/2020 وحكم إداريا 6 أشهر، جددت مرة أخرى يوم 29/06/2021.