شاهد: هبوط أول طائرة تحمل شعار (مصر للطيران) في مطار بن غوريون
هبطت لأول مرة، اليوم الأحد، طائرة تحمل شعار (مصر للطيران) في مطار (بن غوريون) في تل أبيب وسط إسرائيل.
وقالت قناة (كان): إنه اعتبارا من اليوم ستقوم شركة (مصر للطيران) بتسيير أربع رحلات أسبوعيا بين تل أبيب والقاهرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت: "نشهد اليوم تطورًا جديدًا في العلاقات الإسرائيلية- المصرية ونرحب بهبوط أول طائرة تابعة لشركة (مصر للطيران) في مطار (بن غوريون) الدولي".
وأضاف بينت: "هذه هي خطوة مهمة في دفع الحركة السياحية بين البلدين".
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