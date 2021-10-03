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شاهد: هبوط أول طائرة تحمل شعار (مصر للطيران) في مطار بن غوريون

شاهد: هبوط أول طائرة تحمل شعار (مصر للطيران) في مطار بن غوريون
رام الله - دنيا الوطن
هبطت لأول مرة، اليوم الأحد، طائرة تحمل شعار (مصر للطيران) في مطار (بن غوريون) في تل أبيب وسط إسرائيل.

وقالت قناة (كان): إنه اعتبارا من اليوم ستقوم شركة (مصر للطيران) بتسيير أربع رحلات أسبوعيا بين تل أبيب والقاهرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت: "نشهد اليوم تطورًا جديدًا في العلاقات الإسرائيلية- المصرية ونرحب بهبوط أول طائرة  تابعة لشركة (مصر للطيران) في مطار (بن غوريون) الدولي".

وأضاف بينت: "هذه هي خطوة مهمة في دفع الحركة السياحية بين البلدين".

 

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