الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيرزيت وكوبر ونعلين والبيرة، واعتقلت كُلًا من توفيق أحمد عمر، وعلي هاني أبو الخير، وعميد الناهض من مدينة البيرة.واعتقلت قوات الاحتلال عمر محمد البرغوثي من بلدة كوبر، ومحمد ناصر الخواجا ومحمد مصطفى موسى من بلدة نعلين.واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين غرب رام الله، واعتقلت الفتى عاصف الرفاعي.وشهدت عمليات الاعتقال عمليات دهم وتفتيش وتحقيق ميداني مع السكان، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت لقيا، وشقبا غرب رام الله، وبيرزيت، ودير أبو مشعل، ودير غسانة شمالا.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال سامي الوزير من مخيم بلاطة شرق نابلس، وخليل أبو عوض وإبراهيم أبو عوض وعلاء أبو عوض من المدينة، وذلك بعد مداهمة عدة منازل.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل ثائر عبد الله تركمان (15 عاما) من بلدة يعبد أثناء تواجده على مدخل البلدة، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط يعبد، وكفيرت، وعرابة، ونزلة زيد.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.