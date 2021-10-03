شؤون فلسطينية

الاعتقال الإداري ومرض السكري يلتهمان جسد الأسير المسن أمين شويكي

الاعتقال الإداري ومرض السكري يلتهمان جسد الأسير المسن أمين شويكي
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال في منتصف أيار/ مايو الماضي الأسير أمين الشويكي (61) عاماً بعد الاعتداء عليه وحكمته إدارياً لمدة أربعة أشهر، وقبل الإفراج عنه بيومٍ واحد مددت اعتقاله؛ فقرر أن يلجأ لمقاطعة الدواء كوسيلةٍ للضغط عليهم.

فقرر الأسير الشوبكي رجل الأعمال المقدسي المصاب بمرض السكري، مقاطعة الدواء رفضاً لاعتقاله، وعلى إثر ذلك، بدأت أعراض التعب والوهن، والجوع والعطش شديد بالظهور عليه، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية.
 
وقالت هناء شويكي زوجة الأسير أمين: "إن زوجها اعتقل في 17 آيار/ مايو على إثر أحداث معركة سيف القدس، وبسبب عدم وجود أدلة تثبت مزاعم الاحتلال تم تحويله للاعتقال الاداري".

وأضافت: "أنه تم اعتقاله إدارياً مدة أربعة شهور، ثم تم تمديده إداريا قبل يوم واحد من موعد الافراج عنه، لافتة الى أن الاعتقال الإداري يكون بلا تهمة وبلا قانون وبلا حد وبلا نهاية".

ونوّهت إلى أن صحة زوجها لا تزال تتدهور، مؤكدة أن ارتفاع السكر أو هبوطه يؤثر سلبياً عليه فهو لا يقوى على القيام والجلوس.

وأشارت شويكي إلى أن هذه المرة هي التاسعة التي يعتقل بها، مبينةً أنه في عام 2007 كانت أطول مدة اعتقال بتهمة مضحكة تمثلت في أنه يوزع هدايا على الأطفال في العيد، مما يؤكد مدى حرص الاحتلال على عدم تقديم أي شيء يعلق المقدسيين بالأقصى.

وذكرت أنه في 2013 وبعد خروجه من السجن هدموا منزلهم وتشردوا لفترة، وتعرضوا للضيق والتعب حتى أعيد بناؤه.

وأكدت شويكي على أن القدس فضيلة وهي أعظم النعم التي أكرمنا الله بها هي نعمة الرباط والعيش فيها، ويكفي شرف أننا في القدس ولأجلها مستعدون لتحمل كل التضحيات.

وتابعت زوجته: "أمين تاجر ناجح ومعروف في القدس، اهتماماته اجتماعية ويحب الزراعة، ومعظم الفترة الأخيرة قضاها في المنزل لأنه كبر في العمر وأصبح (61) عاماً، فأوكل أعماله للأولاد ورغب في الحصول على بعض الراحة:.

وكان الأسير المقدسي أمين رشدي شويكي (٦١) عاماً من بلدة بيت حنينا في القدس والذي يعاني من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول؛ قرر مقاطعة دواء الأنسولين الخاص به رفضا لتجديد اعتقاله الإداري.

ويعتقل شويكي بتهم سرية حسب ادعاء مخابرات الاحتلال، علما بأنه أحد قيادات العمل الوطني بالقدس، وله اعتقالات سابقة.

ويعتبر الشويكي من الناشطين في العمل الخيري وخدمة المسجد الأقصى المبارك، وعمل أمينا للصندوق في لجنة التراث الإسلامي ولجنة زكاة القدس المركزية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.


أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34; تؤكد ضرورة الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة

"النضال الشعبي" تؤكد ضرورة الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة

(هآرتس): واشنطن تنوي افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس خلال أسابيع

(هآرتس): واشنطن تنوي افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس خلال أسابيع

مفوضية رام الله والبيرة تختتم الدراسة الابتدائية

مفوضية رام الله والبيرة تختتم الدراسة الابتدائية

فروانة يوجه رسالة إلى محامي أسرى نفق سجن (جلبوع)

فروانة يوجه رسالة إلى محامي أسرى نفق سجن (جلبوع)

&#34;الخارجية&#34; تطالب الدول بوضع المنظمات والميليشيات الاستيطانية وعناصرها على قوائم الإرهاب

"الخارجية" تطالب الدول بوضع المنظمات والميليشيات الاستيطانية وعناصرها على قوائم الإرهاب

الاحتلال يحتجز الأسير قادري بعزل &#34;ريمونيم&#34; بأوضاع معيشية واعتقالية مأساوية ومقلقة

الاحتلال يحتجز الأسير قادري بعزل "ريمونيم" بأوضاع معيشية واعتقالية مأساوية ومقلقة

الجبهة الديمقراطية تدين مشاركة الإحتلال الإسرائيلي في معرض دبي

الجبهة الديمقراطية تدين مشاركة الإحتلال الإسرائيلي في معرض دبي

العسيلي: إصدار أول قانون فلسطيني للشركات يؤسس لمرحلة جديدة بتطوير وتنمية قطاع الشركات

العسيلي: إصدار أول قانون فلسطيني للشركات يؤسس لمرحلة جديدة بتطوير وتنمية قطاع الشركات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مفوضية رام الله والبيرة تختتم الدراسة الابتدائية

مفوضية رام الله والبيرة تختتم الدراسة الابتدائية

فروانة يوجه رسالة إلى محامي أسرى نفق سجن (جلبوع)

فروانة يوجه رسالة إلى محامي أسرى نفق سجن (جلبوع)

الاحتلال يحتجز الأسير قادري بعزل &#34;ريمونيم&#34; بأوضاع معيشية واعتقالية مأساوية ومقلقة

الاحتلال يحتجز الأسير قادري بعزل "ريمونيم" بأوضاع معيشية واعتقالية مأساوية ومقلقة

الجبهة الديمقراطية تدين مشاركة الإحتلال الإسرائيلي في معرض دبي

الجبهة الديمقراطية تدين مشاركة الإحتلال الإسرائيلي في معرض دبي

اختتام أعمال مؤتمر معهد مواطن السنوي ال27 في جامعة بيرزيت

اختتام أعمال مؤتمر معهد مواطن السنوي ال27 في جامعة بيرزيت

جدارية في أم الفحم لأبطال عملية فدائية على بوابات الأقصى

جدارية في أم الفحم لأبطال عملية فدائية على بوابات الأقصى

الأوقاف: أكثر من (23) تدنيساً في الأقصى و(80) مرة منع الآذان في الإبراهيمي

الأوقاف: أكثر من (23) تدنيساً في الأقصى و(80) مرة منع الآذان في الإبراهيمي

كتلة نضال العمال تؤكد مواصلة النضال النقابي لانتزاع الحقوق العمالية

كتلة نضال العمال تؤكد مواصلة النضال النقابي لانتزاع الحقوق العمالية

منوعات

شاهد: مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته

شاهد: مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته

شاهد: سلمى رشيد تحتفل بدخول ابنها المدرسة

شاهد: سلمى رشيد تحتفل بدخول ابنها المدرسة

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد: إلهام شاهين تفجر مفاجأة لجمهورها بعد وفاتها

شاهد: إلهام شاهين تفجر مفاجأة لجمهورها بعد وفاتها

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة &#34;راقصة&#34; على قبرها

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة "راقصة" على قبرها

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

عربي

مصر تعتزم إطلاق جواز صحي لغير متلقي لقاح (كورونا)

مصر تعتزم إطلاق جواز صحي لغير متلقي لقاح (كورونا)

الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة مفصلية وتمثل نقطة تحول في البلاد

الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة مفصلية وتمثل نقطة تحول في البلاد

السلطات الأردنية توجه تحذيراً لمستخدمي تطبيق (واتساب)

السلطات الأردنية توجه تحذيراً لمستخدمي تطبيق (واتساب)

تونس: مظاهرات في العاصمة دعماً لقرارات الرئيس سعيد

تونس: مظاهرات في العاصمة دعماً لقرارات الرئيس سعيد