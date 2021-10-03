الاعتقال الإداري ومرض السكري يلتهمان جسد الأسير المسن أمين شويكي





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال في منتصف أيار/ مايو الماضي الأسير أمين الشويكي (61) عاماً بعد الاعتداء عليه وحكمته إدارياً لمدة أربعة أشهر، وقبل الإفراج عنه بيومٍ واحد مددت اعتقاله؛ فقرر أن يلجأ لمقاطعة الدواء كوسيلةٍ للضغط عليهم.فقرر الأسير الشوبكي رجل الأعمال المقدسي المصاب بمرض السكري، مقاطعة الدواء رفضاً لاعتقاله، وعلى إثر ذلك، بدأت أعراض التعب والوهن، والجوع والعطش شديد بالظهور عليه، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية.وقالت هناء شويكي زوجة الأسير أمين: "إن زوجها اعتقل في 17 آيار/ مايو على إثر أحداث معركة سيف القدس، وبسبب عدم وجود أدلة تثبت مزاعم الاحتلال تم تحويله للاعتقال الاداري".وأضافت: "أنه تم اعتقاله إدارياً مدة أربعة شهور، ثم تم تمديده إداريا قبل يوم واحد من موعد الافراج عنه، لافتة الى أن الاعتقال الإداري يكون بلا تهمة وبلا قانون وبلا حد وبلا نهاية".ونوّهت إلى أن صحة زوجها لا تزال تتدهور، مؤكدة أن ارتفاع السكر أو هبوطه يؤثر سلبياً عليه فهو لا يقوى على القيام والجلوس.وأشارت شويكي إلى أن هذه المرة هي التاسعة التي يعتقل بها، مبينةً أنه في عام 2007 كانت أطول مدة اعتقال بتهمة مضحكة تمثلت في أنه يوزع هدايا على الأطفال في العيد، مما يؤكد مدى حرص الاحتلال على عدم تقديم أي شيء يعلق المقدسيين بالأقصى.وذكرت أنه في 2013 وبعد خروجه من السجن هدموا منزلهم وتشردوا لفترة، وتعرضوا للضيق والتعب حتى أعيد بناؤه.وأكدت شويكي على أن القدس فضيلة وهي أعظم النعم التي أكرمنا الله بها هي نعمة الرباط والعيش فيها، ويكفي شرف أننا في القدس ولأجلها مستعدون لتحمل كل التضحيات.وتابعت زوجته: "أمين تاجر ناجح ومعروف في القدس، اهتماماته اجتماعية ويحب الزراعة، ومعظم الفترة الأخيرة قضاها في المنزل لأنه كبر في العمر وأصبح (61) عاماً، فأوكل أعماله للأولاد ورغب في الحصول على بعض الراحة:.وكان الأسير المقدسي أمين رشدي شويكي (٦١) عاماً من بلدة بيت حنينا في القدس والذي يعاني من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول؛ قرر مقاطعة دواء الأنسولين الخاص به رفضا لتجديد اعتقاله الإداري.ويعتقل شويكي بتهم سرية حسب ادعاء مخابرات الاحتلال، علما بأنه أحد قيادات العمل الوطني بالقدس، وله اعتقالات سابقة.ويعتبر الشويكي من الناشطين في العمل الخيري وخدمة المسجد الأقصى المبارك، وعمل أمينا للصندوق في لجنة التراث الإسلامي ولجنة زكاة القدس المركزية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.