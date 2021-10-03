الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة مفصلية وتمثل نقطة تحول في البلاد

وقال الرئيس صالح، خلال مؤتمر صحفي: "نعبّر عن تقديرنا لمفوضية الانتخابات، ونقدِّر دور البعثة الأممية لدعم المفوضية"، معتبرًا أن "انتخابات تشرين مفصلية وتمثل نقطة تحوُّل في العراق"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).





وأضاف الرئيس العراقي، أن "إجراءات المفوضية والأجهزة الأمنية استثنائية لمنع التزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية، وهناك ضرورة لتوفير بيئة مناسبة"، لافتًا إلى أن "يوم الاقتراع سيتحول لعرس وطني وفرصة لتثبيت الإرادة الوطنية العراقية والانطلاق نحو الإصلاح





بدوره، قال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف خلال المؤتمر، إن "أصوات العراقيين أمانة كبرى، وعمليات المحاكاة تمثل مستوى من مكاشفة الجمهور والمجتمع الدولي"، مشيداً بدور بعثة الأمم المتحدة بدعم مفوضية الانتخابات.





من جانبها، أكدت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، أن انتخابات تشرين، فيها إمكانية ، وستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة.





يشار إلى أن العراق يستعد لخوض دورةٍ انتخابية مُبكّرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمشاركة نحو 25 مليون ناخب عراقي.







رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن الانتخابات المقبلة تمثل نقطة تحوُّل في العراق، لافتًا إلى أن يوم الاقتراع سيكون الانطلاق نحو الإصلاح.