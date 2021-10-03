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السلطات الأردنية توجه تحذيراً لمستخدمي تطبيق (واتساب)

السلطات الأردنية توجه تحذيراً لمستخدمي تطبيق (واتساب)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، تحذيرا للمواطنين بشأن استخدام حساباتهم على تطبيق (واتساب).

وفي بيان على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية المواطنين من مشاركة الحساب على أجهزة أخرى دون الحاجة إلى ذلك.

ودعت إلى العمل على فصل ارتباط الحساب فورا بعد الفراغ من استخدامه، وذلك من أجل الحفاظ على الخصوصية وتجنب التعرض إلى انتهاكات أو اختراقات لخصوصية المستخدم على تطبيق واتساب.

وأشارت الوحدة إلى أن التطبيق يوفر خاصية تفعيل الحساب على نحو 4 أجهزة، وذلك من خلال تصوير كود الحساب من قبل المستخدم.

وأوضحت أن التحديث الأخير للتطبيق يتيح له تفعيل الحساب بشكل مستقل عن الحساب الأصلي ودون حاجة إلى اتصال الجهاز الأصلي بخدمة الإنترنت.

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