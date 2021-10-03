تونس: مظاهرات في العاصمة دعماً لقرارات الرئيس سعيد









رام الله - دنيا الوطنخرج عدد من التونسيين، اليوم الأحد، فيي مظاهرات في وسط العاصمة تعبيراً عن دعمهم للإجراءات والقرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وأهمها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.ورفع المتظاهرون شعارات منددة بحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، كما نادى المتظاهرون بحل البرلمان الحالي، الذي تم تجميد أعماله في 25 تموز/ يوليو الماضي بمرسوم من الرئيس وفق (روسيا اليوم).وجاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء في الأيام الأخيرة، رداً على وقفة احتجاجية تم تنظيمها نهاية الشهر الماضي، نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.