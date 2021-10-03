نيوزيلندا تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار (كورونا)

كريست هيبكينز،

رام الله - دنيا الوطنأصدرت دولة نيوزيلندا تعليمات جديدة، تتمثل في تعزيز القيود المفروضة لدخول أراضيها بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مناطق بالأرخبيل لم يصلها وباء (كوفيد-19) من قبل.وقالوزير مكافحة وباء (كورونا): "نفرض شرط أن يكون المسافرون الذين تتجاوز أعمارهم 17 عاما وليسوا من مواطني نيوزيلندا قد تلقوا لقاحا كاملا لدخول نيوزيلندا"، وفق (روسيا اليوم).فيما وأعلنت شركة الطيران النيوزيلندية للمواطنين عن بدء تطبيق إجراء يحظر صعود أي مسافر لم يتلق اللقاح المضاد (لكورونا) على رحلاتها الدولية.ونجحت نيوزيلندا حتى الآن في احتواء وباء (كوفيد-19) على أراضيها بإجراءات صارمة على الحدود وعمليات إغلاق.ومنذ بداية الوباء سجلت في الأرخبيل (نيوزيلندا) الذي يبلغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة 27 وفاة فقط.