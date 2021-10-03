الهيئة الإسلامية المسيحية تناشد دولة قطر التعجيل في صرف مخصصات القدس

رام الله - دنيا الوطنناشدت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة والمقدسات دولة قطر التعجيل في صرف المخصصات المالية السنوية للمؤسسات المقدسية التي تقدمها اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس.وأشادت الهيئة بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمؤسسات الصحية والتعليمية وقطاعات مقدسية اخرى واسعة الطيف.وأكدت الهيئة ان اللجنة القطرية لدعم القدس التي اسسها المرحوم الشهيد فيصل الحسيني والامير الوالد الشيخ حمد بن ثاني في العام 1996، كان لها دور كبير على مدى السنوات الماضية في دعم مدينة القدس وتعزيز صمود مواطنيها ومؤسساتها.وأشارت الهيئة بان التأخير في صرف هذه الميزانيات التي كان من المقرر صرفها في النصف الاول من هذا العام ، سيؤثر على المؤسسات المقدسية التي تعتمد في تقديم خدماتها الى المواطنين على الدعم السنوي الذي تقدمه اللجنة القطرية، واضافت ان هذا التأخير من شأنه ان يؤثر على مئات الطلبة المقدسيين الذين يدرسون في جامعات وكليات الوطن ويعتمدون في دراستهم الى حد كبير على ما تقدمه لهم اللجنة القطرية من مساعدات، بالاضافة الى مئات المواطنين المقدسيين الذين قطع الاحتلال عنهم خدمات التأمين الصحي، وتقدم لهم اللجنة القطرية خدمات طبية ودوائية بديلة وشبه مجانية في المستشفيات والصيدليات المقدسية.وأكدت الهيئة الاسلامية المسيحية ان الظروف الصعبة والعصيبة التي يعيشها المواطنون في مدينة القدس جراء تصاعد ممارسات الاحتلال ضدهم ، تستدعي توظيف كل امكانات الدعم والمساندة لتعزيز صمودهم .وأعربت الهيئة عن ثقتها بان دولة قطر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مدينة القدس، وحرصها الاكيد على استمرار عمل اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس كما كان عليه الحال على مدار الاعوام الماضية.