شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة تقرر البدء بخطوات تصعيدية إسنادا للأسرى المضربين

الحركة الأسيرة تقرر البدء بخطوات تصعيدية إسنادا للأسرى المضربين
رام الله - دنيا الوطن
تصاعدت الهجمة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق على الأسرى في السجون، حيث تمارس سلطة الاحتلال منظومة من الإجراءات والقوانين التعسفية للانتقام منهم ، تحديداً وأن هناك ضوء أخضر من قبل شرطة وإدارة السجون بالتعامل مع الأسرى بالشكل الذي يرونه مناسبا.

وفي ظل هذه الانتهاكات الممنهجة ، فقد قررت الحركة الأسيرة مجتمعة بكافة فصائلها البدء بخطوات تصعيدية إسناداً للأسرى المضربين، ومن أجل حل قضية أسرى الجهاد الإسلامي، الذين يخضعون لعقوبات ممنهجة من عزل و تحقيق وتعذيب، بعد عملية " نفق الحرية".    

وتطالب هيئة شؤون الأسرى كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وخاصة الصليب الاحمر، بضرورة التدخل الفوري لزيارة المعزولين والمضربين ووقف التفرد بهم، والعمل الجاد على توفير الحماية لهم، واستمرار الضغط الرسمي والشعبي لتبقى هذه القضية العادلة محط أنظار العالم.  

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