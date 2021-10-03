تركيا: ضبط مهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

رام الله - دنيا الوطنتمكنت عناصر الشرطة التركية، اليوم الأحد، من ضبط مهاجرين غير نظاميين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.وقالت مصادر أمنية : "إن فرق مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في قيادة شرطة ولاية قرقلار إيلي بشمال غرب البلاد، تلقت بلاغا عن مهاجرين في باحة مسجد بالولاية"، وفق (روسيا اليوم).وأكدت أن عناصر الشرطة ضبطت سبعة مهاجرين يحملون جنسيتي باكستان وأفغانستان، تبين أنهم دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية.وأضافت أن الشرطة أحالت المهاجرين إلى مركز ترحيل الأجانب بعد إخضاعهم لفحوصات طبية.