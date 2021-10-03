عربي

مصر: تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه جنوب السودان

مصر: تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه جنوب السودان
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري أنه تم تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية بجمهورية جنوب السودان، والمزودة بالطاقة الشمسية ضمن أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين.

كما تم البدء في حفر الآبار الجوفية لمحطات مياه الشرب الجوفية في قري كابو وكابورى والرجاف غرب بجمهورية جنوب السودان، وقد شهد مناوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان بدء أعمال حفر بئر محطة قرية الرجاف غرب، والمقامة في إحدى معسكرات الإغاثة في القرية وسط حفاوة وسعادة أهالي القرية، وفق (روسيا اليوم).

وقال وزير الموارد المائية والري المصري في بيان أنه: "سيتم تنفيذ سبع محطات مياه شرب جوفية في المناطق الريفية البعيدة عن مصادر المياه والتي تبعد (20-30) كيلومتر من العاصمة جوبا، وهي قرى (كابو، كابورى، الرجاف غرب، أمادي، مونجري، الرجاف، جبل لادو).

وأضاف: "تشمل المحطة الواحدة حفر بئر بعمق 100 متر مزود بطلمبه شمسية وخزان بسعة 36 متر مكعب لتخزين المياه، وكذلك إنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق، وتكفى المحطة الواحدة لخدمة حوالي 2000 نسمة".

وأوضح عبد العاطي أن الوزارة قامت بإنشاء ستة آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين.

وتابع عبد العاطي: "إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً ، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات".

وأردف وزير الري المصري: "بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقوم حاليًا بعمل كافة التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد".

وأوضح عبد العاطي أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أنه من خلال هذا التعاون سيتم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

وأكد وزير الري المصري أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.





أخبار ذات صلة

السعودية: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) باتجاه المملكة

السعودية: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) باتجاه المملكة

تونس: إحباط محاولة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

تونس: إحباط محاولة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

لأول مرة منذ 11 عاماً.. المناطيد الشراعية تزين سماء سوريا

لأول مرة منذ 11 عاماً.. المناطيد الشراعية تزين سماء سوريا

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور

الأردن: الوضع الوبائي في المدارس مستقر منذ بداية العام الدراسي

الأردن: الوضع الوبائي في المدارس مستقر منذ بداية العام الدراسي

شاهد: تحذير إماراتي من إعصار &#34;شاهين&#34;

شاهد: تحذير إماراتي من إعصار "شاهين"

بسبب العاصفة المدارية.. سلطنة عمان تعيد جدولة الرحلات الجوية

بسبب العاصفة المدارية.. سلطنة عمان تعيد جدولة الرحلات الجوية

مركز إحصاء يكشف نسب التعافي من (كوفيد-19) في دول الخليج

مركز إحصاء يكشف نسب التعافي من (كوفيد-19) في دول الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة &#34;عوفر&#34; العسكرية ترفض الاستئناف المقدم من قبل الهيئة بشأن الأسير الفسفوس

محكمة "عوفر" العسكرية ترفض الاستئناف المقدم من قبل الهيئة بشأن الأسير الفسفوس

&#34;الإسلامية المسيحية&#34;: أربعة شهداء ورفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى في أيلول

"الإسلامية المسيحية": أربعة شهداء ورفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى في أيلول

&#34;الديمقراطية&#34;: معركة القدس مقدمة لمعارك قادمة في حربنا الوطنية من أجل الاستقلال ودحر الاحتلال

"الديمقراطية": معركة القدس مقدمة لمعارك قادمة في حربنا الوطنية من أجل الاستقلال ودحر الاحتلال

الرئيس عباس يُهنئ شتاينماير وميركل بذكرى يوم إعلان الوحدة

الرئيس عباس يُهنئ شتاينماير وميركل بذكرى يوم إعلان الوحدة

الرئيس عباس يهنئ نظيره العراقي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره العراقي بذكرى الاستقلال

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أشقاء شرق نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أشقاء شرق نابلس

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الثالث للبيانات

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الثالث للبيانات

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

منوعات

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد: إلهام شاهين تفجر مفاجأة لجمهورها بعد وفاتها

شاهد: إلهام شاهين تفجر مفاجأة لجمهورها بعد وفاتها

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة &#34;راقصة&#34; على قبرها

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة "راقصة" على قبرها

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لعملية سرقة غريبة

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لعملية سرقة غريبة

عربي

السعودية: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) باتجاه المملكة

السعودية: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) باتجاه المملكة

مصر: تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه جنوب السودان

مصر: تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه جنوب السودان

لأول مرة منذ 11 عاماً.. المناطيد الشراعية تزين سماء سوريا

لأول مرة منذ 11 عاماً.. المناطيد الشراعية تزين سماء سوريا

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور