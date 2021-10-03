شؤون فلسطينية

هل اللقاحات آمنة على النساء الحوامل؟.. الصحة بغزة تُجيب

هل اللقاحات آمنة على النساء الحوامل؟.. الصحة بغزة تُجيب
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الصحة النساء الحوامل في قطاع غزة إلى سرعة التوجه للمراكز الصحية لتلقي اللقاحات ضد جائحة كوفيد19، مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة للنساء الحوامل وتعمل على حمايتهن من خطر الإصابة بمضاعفات خلال الحمل بسبب الفيروس.

وقال مدير وحدة مكافحة العدوى في وزارة الصحة رامي العبادلة خلال حديث صحفي عبر موقع وزارة الصحة بغزة: إن "التطعيم هو الحل الأمثل، وفي كل أوقات الحمل، ومن خلال الدراسات التي أجريت على مستوى العالم أثبت بالدليل القاطع أن التطعيم يحمي الحوامل من خطر الوفاة التي تنتج عن الإصابة بكوفيد 19".

وتابع العبادلة: "نشجع جميع الحوامل والمرضعات كذلك على أخذ اللقاح لحماية أنفسهن من كوفيد19".

وأضاف: "لم يسبق أن كان الأمر أكثر إلحاحا لزيادة عمليات التطعيم من الآن لأننا نواجه المتحورة دلتا شديدة العدوى، ونرى خطورة على النساء الحوامل اللواتي لم يتلقين اللقاح".

وأكد العبادلة إلى أن وزارته تسعى إلى تحصين أكبر عدد ممكن من مواطني القطاع عبر حصولهم على التطعيم، في ضوء تجدد موجات الإصابة بكوفيد19، خاصة من الفئات ضعيفي المناعة والنساء الحوامل، مشيراً إلى أن أعداد متلقي اللقاح تتراوح بين 5 آلاف إلى 6 آلاف يوميا وهذا عدد جيد ولكن هناك حاجة إلى زيادة هذه الأرقام في ظل مخاطر اقتراب الموجة الرابعة من الفيروس.

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