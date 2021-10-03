علماء صينيون يبتكرون صاروخاً قادراً على تعطيل البنية التحتية

رام الله - دنيا الوطننجح العلماء الصينيون في صنع سلاح فريد، يمكنه من تعطيل البنية التحتية للعدو بشكل كامل، كما ويعطل الأجهزة الإلكترونية.وفي التفاصيل، وأوضح العلماء أن الصاروخ يؤدي إلى تعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية في نطاق واسع إلى حد ما، وفق (سبوتنيك).وأضاف أن الصاروخ قادر على إحداث أقوى نبضة كهرومغناطيسية، والتي تدمر تمامًا جميع الأجهزة الكهربائية داخل دائرة نصف قطرها كيلومترين.ويبلغ مدى الصاروخ الآن 3000 كيلومتر، لكن هذه المسافة، بالنظر إلى السرعة الهائلة، تقطع في 25 دقيقة فقط، حيث يستحيل اكتشافه لوجوده في الغلاف الجوي للأرض، ويتم ذلك حتى تتمكن القذيفة من الإفلات من أنظمة الإنذار المبكر الفضائية.بالتوازي مع ذلك، يتم استخدام نظام إخفاء فريد - تقنية نشطة تسمح بتجنب الرادارات على الأرض.وأوضح العلماء أنه لن يتمكن أحد من معرفة أن السلاح في طريقه بالفعل، وأن الانفجار سيتفوق على العدو بشكل غير متوقع.كما يعطي التخفي للصاروخ عباءة بلازما شبه سحرية، تتشكل على سطح الصاروخ بسبب تأين الهواء بفعل الحرارة المتولدة أثناء الرحلة، وسيؤدي عدم وجود بطارية إلى إطلاق ما يصل إلى 95% من الطاقة في غضون 10 ثوانٍ فقط، ويتم توليد كل الطاقة بفضل المكثفات الفائقة، التي تزيد قوتها المحددة 20 مرة عن طاقة البطارية نفسها.