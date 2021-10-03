عربي

لأول مرة منذ 11 عاماً.. المناطيد الشراعية تزين سماء سوريا

لأول مرة منذ 11 عاماً.. المناطيد الشراعية تزين سماء سوريا
مناطيد شراعية في سماء سوريا
رام الله - دنيا الوطن
تزينت سماء سوريا بالمناطيد الشراعية، لأول مرة منذ 11 عاماً، فيما تسارعت دقات قلوب عشرات الطيارين وهم يتهيؤون ليلامسوا سماء سوريا، كالسحب الهائمة تحت شمس صيفية وفوق بحر أزرق.

وحلق الطيارين بمناطيدهم كالفراشات الملونة فيما اخترق الهواء في كبد السماء أرواحهم لأول مرة منذ 11 عاماً في مهرجان الطيران الشراعي على الكورنيش البحري في مدينة طرطوس.

وقال خالد نويلاتي، قائد العمليات في الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق: "هذا المهرجان ليس أول مهرجان شراعي يقام في سوريا، بل هو الأول بعد 11 عاماً من توقف هذه الفعاليات الرياضية المتعلقة بالطيران الشراعي والمناطيد"، بحسب موقع (سبوتنيك).

وأضاف: "الهدف من هذه الفعالية هو إعادة إحياء النشاطات الرياضية المتعلقة بالطيران الشراعي بسوريا، وكونها التجربة الأولى منذ ما يزيد على عقد من الزمن، فقد واجهتنا بعض الصعوبات إلا أننا تمكنا من تجاوزها وكانت الانطلاقة ممتازة".

وتابع: "تخلل حفل الافتتاح إطلاق مناطيد شموع من جزيرة أرواد من قبل 100 طفل من مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء بحفل استعراضي أقيم تكريماً لهم واحتفالاً ببدء العام الدراسي، ونحن بصفتنا الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، شاركنا نادي الطيران الشراعي السوري، بتنظيم الفعالية فيما كان المهرجان برعاية وزارة السياحة".


وكشف وزير السياحة السوري، رامي مارتيني، أن "هذه ليست أول فعالية للطيران الشراعي تنظم بالتعاون مع وزارة السياحة، لكن في يوم السياحة العالمي تبرز أهمية هذه الفعاليات بشكل أكبر، الفعالية اليوم تضم طيارين من مختلف دول العالم، وهذا العام تستعيد سوريا السياح من مختلف الدول خاصة من الدول العربية وقريباً من الدول الأجنبية".

"سوريا بلد حارب الإرهاب لعشر سنوات، وما زالت الحياة مستمرة فيه، وبفضل الجيل الجديد المتنور والمتعلم والمنفتح نتمنى أن تعود السياحة لسابق عهدها، لأن هذه البلاد كانت ولا زالت من البلاد الإقليمية الهامة بكل أنماط السياحة ومن ضمنها هذه الفعاليات الترفيهية التي نراها اليوم، ولا سيما هذا المهرجان المقام في طرطوس المدينة الرائعة التي تحوي كل مقومات السياحة، وفيها العديد من المشاريع السياحية والاستثمارية والمشاريع المخصصة أيضاً للسياحة الداخلية والشعبية"، بحسب الوزير مارتيني.

من جانبه، قال مدير أوقاف محافظة طرطوس، محمد عبد الستار السيد: "لا نعتبر أي عمل نقوم به لأبناء الشهداء كدعم بل واجب لمن ضحى بدمه في سبيل الوطن، ففي وزارة الأوقاف تم إطلاق مشروع دار الأمان لأبناء الشهداء وهو يضم اليوم حوالي ألف طالب، يشارك بعض الطلاب بهذه الفعالية الترفيهية اليوم استكمالاً لمعسكر صيفي سابق أقيم في مدينة مشقيتا بالتعاون مع الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، والهدف الثاني من مشاركة طلابنا بالمهرجان إيصال رسالة للعالم أن سوريا رغم الحرب والأزمات والضغوط الاقتصادية والحصار ورغم كل شيء صعب نعيشه اليوم ستبقى نابضة بالحياة بأهلها وأبنائها ومن ضحى لأجلها".


أما سماء سوريا فعادت لتحتضن طياري دول العالم أجمع، حيث أبدى بطل العالم في الطيران الشراعي من اليونان، ديمتري سكولياكوس، سعادته بتواجده في سوريا، ولا سيما بمشاركته بمهرجان الطيران الشراعي لأنه لطالما أراد رؤية سوريا من السماء.

الجدير بالذكر، أن مناطيد الشموع انطلقت نحو السماء لتنير ليل المدينة، حاملةً معها أضواءً ستنطفئ مع لذعة الشمس، وأحلاماً وأمانِ لم تستطع سنوات الحرب أن تطفئها حتى اليوم.

أخبار ذات صلة

السعودية: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) باتجاه المملكة

السعودية: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) باتجاه المملكة

تونس: إحباط محاولة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

تونس: إحباط محاولة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

مصر: تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه جنوب السودان

مصر: تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه جنوب السودان

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور

الأردن: الوضع الوبائي في المدارس مستقر منذ بداية العام الدراسي

الأردن: الوضع الوبائي في المدارس مستقر منذ بداية العام الدراسي

شاهد: تحذير إماراتي من إعصار &#34;شاهين&#34;

شاهد: تحذير إماراتي من إعصار "شاهين"

بسبب العاصفة المدارية.. سلطنة عمان تعيد جدولة الرحلات الجوية

بسبب العاصفة المدارية.. سلطنة عمان تعيد جدولة الرحلات الجوية

مركز إحصاء يكشف نسب التعافي من (كوفيد-19) في دول الخليج

مركز إحصاء يكشف نسب التعافي من (كوفيد-19) في دول الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة &#34;عوفر&#34; العسكرية ترفض الاستئناف المقدم من قبل الهيئة بشأن الأسير الفسفوس

محكمة "عوفر" العسكرية ترفض الاستئناف المقدم من قبل الهيئة بشأن الأسير الفسفوس

&#34;الإسلامية المسيحية&#34;: أربعة شهداء ورفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى في أيلول

"الإسلامية المسيحية": أربعة شهداء ورفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى في أيلول

&#34;الديمقراطية&#34;: معركة القدس مقدمة لمعارك قادمة في حربنا الوطنية من أجل الاستقلال ودحر الاحتلال

"الديمقراطية": معركة القدس مقدمة لمعارك قادمة في حربنا الوطنية من أجل الاستقلال ودحر الاحتلال

الرئيس عباس يُهنئ شتاينماير وميركل بذكرى يوم إعلان الوحدة

الرئيس عباس يُهنئ شتاينماير وميركل بذكرى يوم إعلان الوحدة

الرئيس عباس يهنئ نظيره العراقي بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره العراقي بذكرى الاستقلال

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أشقاء شرق نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أشقاء شرق نابلس

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الثالث للبيانات

فلسطين تشارك في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي الثالث للبيانات

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

منوعات

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: صابر الرباعي يكشف عن اسمه الحقيقي ويثير جدل الجمهور

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: ملحم زين يثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: محمد رمضان يعرض نفسه للسخرية من جمهوره من جديد

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد: أحلام تبهر جمهورها بإطلالتها الأخيرة بالحجاب

شاهد: إلهام شاهين تفجر مفاجأة لجمهورها بعد وفاتها

شاهد: إلهام شاهين تفجر مفاجأة لجمهورها بعد وفاتها

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

مفاجأة صادمة.. بيع شقة فاتن حمامة بالمزاد العلني

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة &#34;راقصة&#34; على قبرها

لهذا السبب الغريب.. فيفي عبده ترفض كتابة "راقصة" على قبرها

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

شاهد: درة تفاجئ جمهورها بتصريح غريب عن الحب على الإنترنت والزواج

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لعملية سرقة غريبة

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لعملية سرقة غريبة

عربي

السعودية: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) باتجاه المملكة

السعودية: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) باتجاه المملكة

مصر: تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه جنوب السودان

مصر: تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه جنوب السودان

لأول مرة منذ 11 عاماً.. المناطيد الشراعية تزين سماء سوريا

لأول مرة منذ 11 عاماً.. المناطيد الشراعية تزين سماء سوريا

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور