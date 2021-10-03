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غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية متدهور
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة  بأن الوضع في الصحراء الغربية تدهور بشكل حاد منذ عام، مع استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ووباء (كوفيد-19).

وقال غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن: "إن هذين العاملين غيرا إلى حد كبير البيئة العملياتية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، مما حد من قدرة البعثة على تنفيذ تفويضها".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من الأحداث الجارية منذ عام في الصحراء الغربية، إلا أنه يرى أن استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليساريو يمثل انتكاسة كبرى في سبيل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع القديم.

وأضاف غوتيريش: "لا يزال هناك خطر واضح من التصعيد طالما أن الأعمال العدائية مستمرة، لذلك أدعو الأطراف إلى تهدئة الوضع ووقف الأعمال العدائية على الفور". 

وشدد على أن استئناف العملية السياسية أصبح أكثر إلحاحاً ويتعين على الأطراف الاتفاق على تعيين مبعوث للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي حول الصحراء الغربية.

وأشار غوتيريش في تقريره إلى أنه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت بوليساريو بعد حوادث مع المغرب أنها لم تعد ملتزمة بوقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991. 

وتطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة، بينما يقترح المغرب الذي يسيطر على أكثر من ثلثي المستعمرة الإسبانية السابقة، خطة حكم ذاتي تحت سيادته.

وأعلنت البوليساريو في 1976 قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.

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