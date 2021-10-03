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الأردن: الوضع الوبائي في المدارس مستقر منذ بداية العام الدراسي

الأردن: الوضع الوبائي في المدارس مستقر منذ بداية العام الدراسي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صرحت نجوى قبيلات، مسؤولة في وزارة التربية والتعليم الأردنية، أمس السبت،: " أن نسبة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في المدارس تتراوح بين 0.015 و0.018 % من العدد الإجمالي للمعلمين والطلبة".

وقالت قبيلات: " إن نسبة الإصابات داخل المدارس في المملكة، منذ بداية العام الدراسي لا تزيد عن 0.4 %، والوزارة لم تتخذ أي قرار بتحويل الدراسة عن بعد، بشكل كامل، حتى الآن"، وفق (سبوتنيك).

وأضافت أن البروتوكول الصحي الأردني يشترط تحويل الدراسة عن بعد حين تصل نسبة الإصابات في أي مدرسة إلى 10 %، مشيرة إلى أن وزارة التعليم في المملكة حوَّلت الدراسة عن بعد في بعض الشعب الصفية بعد وجود إصابات بين الطلاب فيها، وهي لم تتجاوز 0.1 % من إجمالي الشعب الصفية البالغ عددها (82048) شعبة صفية في المدارس الأردنية كافة.

وذكرت نجوى قبيلات أن الوزارة تتابع الحالة الوبائية لفيروس التاجي داخل مدارس المملكة باستمرار، بعد تعيين مسؤول للصحة المدرسية في كل مدرسة تكون مهمته متابعة الحالة الصحية للتلاميذ، بالتعاون مع وزارة الصحة، في وقت أجرت وزارة التعليم فحوصات عشوائية في مدارس المملكة وصل عددها منذ بداية العام الدراسي إلى 40926 فحصا.

وأفادت المسؤولة بوزارة التربية والتعليم الأردنية، أن الوضع الصحي في المدارس مستقر، بالتوازي مع زيادة عدد المعلمين الذين تلقوا لقاح (كورونا)، حيث وصلت نسبة هؤلاء المعلمين إلى 93.64 % من العدد الإجمالي للكوادر التعليمية على مستوى البلاد. 


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