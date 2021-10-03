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شاهد: تحذير إماراتي من إعصار "شاهين"

شاهد: تحذير إماراتي من إعصار "شاهين"
ارتياد بحر العرب
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت الإمارات، اليوم الأحد، من ارتياد بحر العرب وخليج عُمان، مع نشاط إعصار شاهين الذي تشهده المنطقة حالياً.

ونشر المركز مقطع فيديو التقط صباح اليوم، لاثنين من العاملين به، لرصد حالة البحر في مدينة كلباء شرقي الإمارات، المطلة على خليج عُمان.

 

ومن المتوقع خلال الساعات القادمة تكاثر السحب المنخفضة على المنطقة الشرقية، والسلاسل الجبلية المحاذية لها، وسط تحذيرات من ارتياد البحر، ونصائح بالابتعاد عن مجاري الأودية.

وكان المركز أشار قبل ساعات، إلى فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحيانا، وتصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق الشرقية من الإمارات.

وحسب التوقعات، فسوف تستمر الموجة من الساعة الخامسة من صباح الأحد وحتى الساعة 11 ليل الاثنين بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة مطارات سلطنة عُمان في حسابها على تويتر أنها قررت تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار مسقط حتى مساء الأحد أو إشعار آخر، بسبب العاصفة المدارية شاهين.

كما حثت السلطات في السلطنة آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ، مع استعدادها لاشتداد العاصفة المدارية وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

ودعت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية، بما في ذلك أجزاء من مسقط، حيث من المتوقع أن تصل العاصفة شاهين الأحد مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

الجدير ذكره، أن هيئة الطيران المدني العمانية قالت: "إنها تتوقع اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة، وتوقعت ارتفاع أمواج البحر، وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول".

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