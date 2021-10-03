رئيس الكونغو يطالب بالتعاون في تحقيق الانتهاكات التي ارتكبها موظّفو منظمة الصحة العالمية



ركز التقرير على اتهامات بحق موظفين محليين ودوليين نُشروا في هذا البلد لمكافحة موجة تفشي إيبولا بين (2018 - 2020).



ويبين التقرير المؤلف من (35) صفحة، حجم عمليات الاستغلال الجنسي والانتهاكات المرتكبة في إطار الاستجابة للتفشي العاشر لوباء إيبولا.





رام الله - دنيا الوطنأكد باتريك مويايا المتحدث باسم الحكومة، مساء أمس، على رغبة رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي بالتعاون الصريح في التحقيق المتعلق باتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي ارتكبها موظفون في منظمة الصحة العالمية.وقال المتحدث مويايا في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "إن الرئيس وجه نداء لتعاون صريح بين هيئاتنا الوطنية وتلك الدولية التي ستُكلّف توضيح هذه المسألة".وتأتي الدعوة التي وجهها رئيس جمهورية بعد تقرير صادم يوم الثلاثاء الماضي كشف وجود إخفاقات هيكلية واضحة، وإهمال فردي من جانب موظفي المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قالت فيه عشرات النسوة للجنة تحقيق: "إنه عُرض عليهن العمل مقابل الجنس، أو تعرضن للاغتصاب".