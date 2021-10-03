مركز إحصاء يكشف نسب التعافي من (كوفيد-19) في دول الخليج

رام الله - دنيا الوطنكشف مركز الإحصاء الخليجي، أمس، عن نسب التعافي من جائحة فيروس (كورونا) في دول الخليج.ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أكد من خلالها أن بحسب إحصاءات فيروس (كورونا) الإجمالية في دول الخليج، كان إجمالي الإصابات المؤكدة (2.511.254) إصابة.وبحسب المركز، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت (2.480.161) حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة (19.364) حالة فقط.وذكر المركز أن إجمالي عدد لقاحات (كورونا) المعطاة بلغ (77.370.567) جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس في السعودية وسلطنة عمان 98%، وقطر والكويت 99.2 %، وفي الإمارات 99.00 %، إلا أن مملكة البحرين قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس التاجي، بنسبة 99.3 %.