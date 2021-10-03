الرئيس عباس يُهنئ شتاينماير وميركل بذكرى يوم إعلان الوحدة

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم إعلان الوحدة.وأعرب عباس في برقية التهنئة عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والتضامن والاحترام المتبادل، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيزها والارتقاء بها لما فيه خير ومنفعة للبلدين والشعبين، مثمنا دعم ألمانيا لقضية شعبنا العادلة ونضاله المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.كما بعث برقية تهنئة، إلى المستشارة الفدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنجيلا ميركل، لذات المناسبة.وأعرب الرئيس في برقيته، عن تقديره الكبير لمواقف ألمانيا الداعمة لقضية شعبنا، الذي يناضل من أجل إنهاء الاحتلال لأرضه ونيل حريته وتقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.