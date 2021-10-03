شؤون فلسطينية

غزة: 6 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 6 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات وفاة و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1472 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائية في قطاع غزة، تعافي 777 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 171256 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 17728 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين  152124 حالة. 

ولفتت إلى أن إجمالي الوفيات 1404 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 361 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 235 حالة.

وبشأن التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بالإضافة إلى إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 425144 شخصا. 

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