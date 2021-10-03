الرئيس عباس يهنئ نظيره العراقي بذكرى الاستقلال

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رئیس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.وأعرب الرئيس عباس في برقية التهنئة عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية القائمة على الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيزها والارتقاء بها لما فيه خير ومنفعة للبلدين والشعبين الشقيقين، مثمنا دعم العراق لقضية شعبنا العادلة، ومؤازرته في جميع المحافل من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.