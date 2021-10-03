الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أشقاء شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء شرق نابلس.وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع القدس شرق المدينة، واعتقلت الأشقاء الثلاثة: إبراهيم وعلاء وخليل أبو عوض، عقب دهم منزل ذويهم وتفتيشه.وأفاد مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" اقتحمت مخيم بلاطة، واعتقلت الأسير المحرر سامي أبو حمادة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته. يذكر أن الأسير أبو حمادة أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال، وأفرج عنه عام 2018.