مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، اليوم الأحد، عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بلدة بورين جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين قطعوا عشرات أشجار الزيتون في الجهة الشرقية الجنوبية لأراضي بورين، تعود ملكيتها للمواطنين أكرم ابراهيم عمران وتمام عيد.وأضاف دغلس، أن قطع أشجار الزيتون في تلك المنطقة المحاذية لمستوطنة "يتسهار"، يأتي بالتزامن مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، حيث تتكرر اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، بهدف ضرب الموسم، الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين، وصمودهم على أراضيهم.