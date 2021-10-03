الأمن الوقائي يحرر طفلًا مخطوفًا في القدس

رام الله - دنيا الوطنقال جهاز الأمن الوقائي، اليوم الأحد: إنه تمكن من تحرير طفل مخطوف يبلغ من العمر ست سنوات من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.وأوضح الأمن الوقائي، في بيان صحفي، أن الطفل كان قد تعرض للخطف أثناء تواجده وذويه في بلدة أبو ديس، على خلفية مشاكل عائلية.وأضاف، "أن خاطف الطفل توجه به بعد خطفه إلى القدس، وبعد تلقي مكتب الأمن الوقائي في جنوب شرق القدس بلاغا بعملية الخطف قام بمتابعة الموضوع، حيث تمكن من تحريره من خاطفه، وتسليمه لذويه، وتجري متابعة القضية، وفق القانون والأصول".