البرازيل.. مظاهرات تطالب برحيل الرئيس جاير بولسونارو



وشارك مئات الأشخاص بالمظاهرات في حي كانديلاريا بوسط ريو دي جانيرو وهم يهتفون (ارحل بولسونارو) والتي تم نقشها أيضًا على العديد من اللافتات الكبيرة.



يشار إلى أنه تم تقديم أكثر من 100 طلب لعزل بولسونارو إلى مجلس النواب، لكن زعيمه آرثر ليرا، حليف الحكومة، رفض قبول أي منها.



وأمرت المحكمة العليا بعدة تحقيقات مع بولسونارو ومساعديه، بما في ذلك نشر معلومات كاذبة.



وتتجدد المظاهرات كل فترة ضد سياسات الرئيس اليميني بولسونارو، إذ خرجت مظاهرات ضده في شهر تموز/يوليو الماضي، وكذلك سبقها مظاهرات مناهضة لسياساته في يوليو.





رام الله - دنيا الوطنتظاهر عشرات الآلاف من البرازيليين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، مطالبين مرة أخرى بالإطاحة بالرئيس، جاير بولسونارو، بسبب تعامله مع جائحة(كوفيد-19)، من بين قضايا أخرى.وتجمعت حشود كبيرة في مدن ريو دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا وعشرات البلدات والمدن الأخرى، كجزء من حملة للمطالبة برحيل الرئيس التي تدعمها عشرات الأحزاب اليسارية.ويتعرض الرئيس اليميني لانتقادات لاذعة بسبب تعامله مع وباء (كورونا)، الذي أودى بحياة ما يقرب من 600 ألف شخص في البلاد، من بين قضايا أخرى.