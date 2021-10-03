فرنسا تجري محادثات مع أمريكا لإعادة العلاقات بعد خلاف صفقة الغواصات





رام الله - دنيا الوطنيعقد جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي محادثات مع أنتوني بلينكن نظيره الأمريكي، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في إطار سعي البلدين إلى إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد خلاف بشأن صفقة غواصات خسرتها فرنسا.وقال مكتب لو دريان في بيان صحفي بالأمس: "يجري الوزيران محادثات مستفيضة استكمالاً لاجتماعهما في نيويورك يوم 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، بهدف تحديد الخطوات التي ستكون مطلوبة لإعادة بناء الثقة بين بلدينا".وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وفرنسا الشهر الماضي، بعدما ألغت أستراليا صفقة غواصات فرنسية الصنع بقيمة 40 مليار دولار، ورداً على ذلك سحبت فرنسا سفيرها من الولايات المتحدة لفترة وجيزة.