كوريا الشمالية توجه اتهاماً إلى مجلس الأمن الدولي

رام الله - دنيا الوطنوجهت كوريا الشمالية اتهاماً، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بتطبيق معايير مزدوجة بشأن الأنشطة النووية بين أعضاء الأمم المتحدة.وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية عن مسؤول بوزارة الخارجية، أن اجتماع المجلس لمناقشة تجربة صاروخية لبيونغ يانغ يمثل انتهاكا لسيادة الدولة، وفق (سبوتنيك)وافادت مصادر دبلوماسية، أن المجلس سيعقد جلسة، يوم الخميس الماضي، لبحث آخر التطورات بشأن ملف كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي.وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، أن الأمم المتحدة قلقة بشأن التقارير، التي تفيد بأن عمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية كانت لصاروخ فرط صوتي، وأن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى تسوية في شبه الجزيرة الكورية هي من خلال التفاعل الدبلوماسي بين الأطراف.وأعلنت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز (هواسونغ - 8).الجدير ذكره، أن هذا هو الإطلاق السادس للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية، خلال عام 2021.