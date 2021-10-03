النساء يفشلن في دخول مجلس الشورى القطري

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الداخلية القطرية النتيجة العامة لأول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى بفوز (30) مرشحاً عن (30) دائرة، ليس بينهم أي امرأة، وبنسبة مشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.ونشرت وزارة الداخلية القطرية بياناً صحفياً عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشأن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى - الدورة الأولى 2021، وتقدمت الوزارة بالتهنئة للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى.وأشادت وزارة الداخلية بالروح الوطنية العالية التي سادت يوم الاقتراع، كما أشادت بالجهود التي بُذلت من جميع الجهات.ولم تفز أيٍ من المرشحات القطريات في (14) دائرة من بين (30) دائرة، رغم الدعاية القوية التي قُمن بها أمام نظرئهن من الرجال.وترشح للانتخابات (26) سيدة في القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، وذلك في (14) دائرة من بين (30) دائرة.