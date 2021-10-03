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السعودية: التحصين بجرعتين شرط أساسي للمشاركة في النشاطات المختلفة

السعودية: التحصين بجرعتين شرط أساسي للمشاركة في النشاطات المختلفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المملكة العربية السعودية اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة، للسماح بالمشاركة في الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام، ابتداءًا من 10  تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه: "لغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع الموجودين في المملكة (مواطنين ومقيمين)، فقد تقرر اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت الوزارة أنه يعتبر من التاريخ نفسه التحصين بجرعتين ضد فيروس كورونا شرطًا أساسيًا لدخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، مشيرة إلى أن التحصين سيكون شرطًا، كذلك، لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

كما وبينت وزارة الداخلية السعودية أنه من التاريخ ذاته، سيمنع غير المحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة، من ركوب الطائرات ووسائل النقل العام،  لافتًا إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، بحسب تطورات الوضع الوبائي في البلاد.

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