الجزائر تنفي مطاردة قواتها البحرية غواصة إسرائيلية





وأضافت: "وتؤكد بأن التمرين البحري المذكور، والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة جرجرة، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية".



كما دعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية إلى التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها تفادياً لتغليط الرأي العام.





وقالت الوزارة في بيان صحفي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): " وزارة الدفاع الوطني تكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من قبل هذه الوسائل الإعلامية".