شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُقدم لوائح اتهام بحق أسرى "نفق الحرية"

سلطات الاحتلال تُقدم لوائح اتهام بحق أسرى "نفق الحرية"
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، ان تقدم النيابة الاسرائيلية لوائح اتهام صباح اليوم الأحد، بحق 11 أسيراً بقضية الهروب من سجن جلبوع، وهم 6 أسرى استطاعوا تحرير أنفسهم من السجن قبل إعادة اعتقالهم، بالإضافة لخمسة آخرين اتهموا بمساعدتهم على الهرب.

ويتوقع توجيه لوائح اتهام بحق الأسرى تشمل الهرب من السجن، ودخول الكيان بشكل غير قانوني، وتعريض الحياة للخطر، كما سينسب للأسرى الخمسة الآخرين تهم المساعدة على ارتكاب مخالفة.

وقام رئيس ما تسمى "محكمة الصلح" في الناصرة "دورون بورات" بزيارة مفاجئة لمركز تحقيق الجلمة قبل أيام والتقى بعدد من أسرى النفق.

وزعم القاضي "بورات" أن أوضاع الأسرى مطمئنة، ردًا على شكوى تقدم بها محامو الأسرى بوجود سياسة إهمال، وتشديد متعمد على الأسرى، وتقديم طعام رديء للأسرى.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل طفلًا من يعبد جنوب غرب جنين

الاحتلال يعتقل طفلًا من يعبد جنوب غرب جنين

بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية 2021

بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية 2021

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من رام الله

حالة معابر قطاع غزة صباح اليوم

حالة معابر قطاع غزة صباح اليوم

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

&#34;المرور&#34; تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

"المرور" تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من رام الله

&#34;المرور&#34; تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

"المرور" تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

الرئيس عباس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

الرئيس عباس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

مستوطنون يقتحمون منطقة &#34;بيارة سعود&#34; شرق طوباس

مستوطنون يقتحمون منطقة "بيارة سعود" شرق طوباس

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

شاهد: ضباط بجيش الاحتلال يتلقون &#34;علقة سخنة&#34; في كفر قاسم

شاهد: ضباط بجيش الاحتلال يتلقون "علقة سخنة" في كفر قاسم

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يتوجه للقاهرة لمناقشة هذه الملفات

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يتوجه للقاهرة لمناقشة هذه الملفات

منوعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لعملية سرقة غريبة

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لعملية سرقة غريبة

بعد الشائعات.. ما حقيقة إعتزال عبد الله مشرف؟

بعد الشائعات.. ما حقيقة إعتزال عبد الله مشرف؟

شاهد: عمر العبداللات يكسر كل الأرقام القياسية في مهرجان جرش

شاهد: عمر العبداللات يكسر كل الأرقام القياسية في مهرجان جرش

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ&#34;البخل&#34;

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ"البخل"

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ&#34;30 ناقة&#34;

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ"30 ناقة"

عربي

العاهل الأردني بصدر قرارا بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان

العاهل الأردني بصدر قرارا بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان

الجزائر تستدعي سفيرها في باريس رداً على تصريحات ماكرون

الجزائر تستدعي سفيرها في باريس رداً على تصريحات ماكرون

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار &#34;شاهين&#34; التوجه إلى مراكز الإيواء

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار "شاهين" التوجه إلى مراكز الإيواء

الصحة السورية تحذر من الموجة الرابعة رغم تراجع إصابات (كورونا)

الصحة السورية تحذر من الموجة الرابعة رغم تراجع إصابات (كورونا)