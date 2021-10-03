سلطات الاحتلال تُقدم لوائح اتهام بحق أسرى "نفق الحرية"

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، ان تقدم النيابة الاسرائيلية لوائح اتهام صباح اليوم الأحد، بحق 11 أسيراً بقضية الهروب من سجن جلبوع، وهم 6 أسرى استطاعوا تحرير أنفسهم من السجن قبل إعادة اعتقالهم، بالإضافة لخمسة آخرين اتهموا بمساعدتهم على الهرب.ويتوقع توجيه لوائح اتهام بحق الأسرى تشمل الهرب من السجن، ودخول الكيان بشكل غير قانوني، وتعريض الحياة للخطر، كما سينسب للأسرى الخمسة الآخرين تهم المساعدة على ارتكاب مخالفة.وقام رئيس ما تسمى "محكمة الصلح" في الناصرة "دورون بورات" بزيارة مفاجئة لمركز تحقيق الجلمة قبل أيام والتقى بعدد من أسرى النفق.وزعم القاضي "بورات" أن أوضاع الأسرى مطمئنة، ردًا على شكوى تقدم بها محامو الأسرى بوجود سياسة إهمال، وتشديد متعمد على الأسرى، وتقديم طعام رديء للأسرى.