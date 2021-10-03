شؤون فلسطينية

بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية 2021

بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، عن بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، والتي تستمر لمدة 5 أيام لتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 7/10/2021.

وأوضحت اللجنة أن مراكز التسجيل والنشر والاعتراض البالغ عددها 480 مركزاً ستفتح أبوابها اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 عصراً، في جميع التجمعات التي تشملها المرحلة الأولى من العملية الانتخابية والبالغ عددها 376 هيئة محلية في الضفة الغربية، إضافة الى إمكانية التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للجنة (www.elections.ps).

مؤكدة على ضرورة التزام المواطنين خلال زيارتهم لمراكزها ومقراتها بالبروتوكول والإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد والتعقيم.

تأكد.. أعترض

وأوضحت لجنة الانتخابات أن سجل الناخبين الابتدائي منشور في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليه والتأكد من صحة بياناتهم وتصحيحها؛ إذا ورد فيها خطأ، أو الاعتراض على الغير. كما يمكنهم التأكد من بياناتهم من خلال موقع اللجنة الإلكتروني، أو عبر الاتصال من الهاتف المحمول على الرقم (#600*) أو على الرقم المجاني (1800300400).

وفي هذا السياق، دعت اللجنة المواطنين إلى التأكد من تسجيلهم في الهيئات المحلية التي يقيمون وسينتخبون فيها، مشددة على أن الناخبين المسجلين في الهيئات المحلية المشمولة بالمرحلة الأولى لن يتمكنوا من تغيير مراكز تسجيلهم لهيئات المرحلة الثانية.

ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن للمواطنين خلال هذه المرحلة تقديم اعتراض على تسجيل مواطنين آخرين ممن لا يحق لهم الانتخاب، وذلك من خلال نماذج خاصة يجري تعبئتها في المراكز، وتبت اللجنة فيها وفق الإجراءات والمدد القانونية المعلنة مسبقاً.

سجّل.. لتشارك

أكدت لجنة الانتخابات على أن التسجيل في سجل الناخبين شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، وهو متاح لمن لم يسجل من قبل وتنطبق عليه الشروط القانونية، من خلال مراكز التسجيل التي افتتحت في جميع الهيئات المحلية التي ستجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، وفي مكاتب المناطق الانتخابية للحالات الخاصة، وعبر برنامج التسجيل الالكتروني في موقع اللجنة الرسمي، إلى جانب حملة التسجيل الميداني "من بيت لبيت" والتي بدأت في الهيئات المحلية المستحدثة.

يذكر أن عدد المسجلين في سجل الناخبين حتى ما قبل بدء العملية الانتخابية الحالية بلغ 2.54 مليون مواطن ومواطنة، يشكلون ما نسبته 90% من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

التوعية والتثقيف

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت لجنة الانتخابات حملة التوعوية والتثقيف الخاصة بمرحلة التسجيل والنشر والاعتراض، والتي يجري خلالها توعية المواطنين واطلاعهم على تفاصيل ومجريات هذه المرحلة، إلى جانب نشر رسائل تثقيف وتحفيز على المشاركة في الانتخابات المحلية.

وبدأ بث الرسائل التوعوية والتحفيزية من خلال الصحف والإذاعات ومحطات التلفزة إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع بدء حملة التسجيل الميدانية في كافة الهيئات المحلية، يجري خلالها توزيع مطبوعات ورقية خاصة بالمرحلة، تراعي خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتحثهم على التسجيل للمشاركة في الانتخابات.


أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تُقدم لوائح اتهام بحق أسرى &#34;نفق الحرية&#34;

سلطات الاحتلال تُقدم لوائح اتهام بحق أسرى "نفق الحرية"

الاحتلال يعتقل طفلًا من يعبد جنوب غرب جنين

الاحتلال يعتقل طفلًا من يعبد جنوب غرب جنين

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من رام الله

حالة معابر قطاع غزة صباح اليوم

حالة معابر قطاع غزة صباح اليوم

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

&#34;المرور&#34; تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

"المرور" تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من رام الله

&#34;المرور&#34; تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

"المرور" تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

الرئيس عباس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

الرئيس عباس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

مستوطنون يقتحمون منطقة &#34;بيارة سعود&#34; شرق طوباس

مستوطنون يقتحمون منطقة "بيارة سعود" شرق طوباس

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

شاهد: ضباط بجيش الاحتلال يتلقون &#34;علقة سخنة&#34; في كفر قاسم

شاهد: ضباط بجيش الاحتلال يتلقون "علقة سخنة" في كفر قاسم

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يتوجه للقاهرة لمناقشة هذه الملفات

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يتوجه للقاهرة لمناقشة هذه الملفات

منوعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لعملية سرقة غريبة

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لعملية سرقة غريبة

بعد الشائعات.. ما حقيقة إعتزال عبد الله مشرف؟

بعد الشائعات.. ما حقيقة إعتزال عبد الله مشرف؟

شاهد: عمر العبداللات يكسر كل الأرقام القياسية في مهرجان جرش

شاهد: عمر العبداللات يكسر كل الأرقام القياسية في مهرجان جرش

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ&#34;البخل&#34;

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ"البخل"

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ&#34;30 ناقة&#34;

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ"30 ناقة"

عربي

العاهل الأردني بصدر قرارا بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان

العاهل الأردني بصدر قرارا بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان

الجزائر تستدعي سفيرها في باريس رداً على تصريحات ماكرون

الجزائر تستدعي سفيرها في باريس رداً على تصريحات ماكرون

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار &#34;شاهين&#34; التوجه إلى مراكز الإيواء

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار "شاهين" التوجه إلى مراكز الإيواء

الصحة السورية تحذر من الموجة الرابعة رغم تراجع إصابات (كورونا)

الصحة السورية تحذر من الموجة الرابعة رغم تراجع إصابات (كورونا)