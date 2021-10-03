بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية 2021







رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، عن بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، والتي تستمر لمدة 5 أيام لتنتهي مساء يوم الخميس الموافق 7/10/2021.وأوضحت اللجنة أن مراكز التسجيل والنشر والاعتراض البالغ عددها 480 مركزاً ستفتح أبوابها اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 عصراً، في جميع التجمعات التي تشملها المرحلة الأولى من العملية الانتخابية والبالغ عددها 376 هيئة محلية في الضفة الغربية، إضافة الى إمكانية التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للجنة (www.elections.ps).مؤكدة على ضرورة التزام المواطنين خلال زيارتهم لمراكزها ومقراتها بالبروتوكول والإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد والتعقيم.تأكد.. أعترضوأوضحت لجنة الانتخابات أن سجل الناخبين الابتدائي منشور في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليه والتأكد من صحة بياناتهم وتصحيحها؛ إذا ورد فيها خطأ، أو الاعتراض على الغير. كما يمكنهم التأكد من بياناتهم من خلال موقع اللجنة الإلكتروني، أو عبر الاتصال من الهاتف المحمول على الرقم (#600*) أو على الرقم المجاني (1800300400).وفي هذا السياق، دعت اللجنة المواطنين إلى التأكد من تسجيلهم في الهيئات المحلية التي يقيمون وسينتخبون فيها، مشددة على أن الناخبين المسجلين في الهيئات المحلية المشمولة بالمرحلة الأولى لن يتمكنوا من تغيير مراكز تسجيلهم لهيئات المرحلة الثانية.ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن للمواطنين خلال هذه المرحلة تقديم اعتراض على تسجيل مواطنين آخرين ممن لا يحق لهم الانتخاب، وذلك من خلال نماذج خاصة يجري تعبئتها في المراكز، وتبت اللجنة فيها وفق الإجراءات والمدد القانونية المعلنة مسبقاً.سجّل.. لتشاركأكدت لجنة الانتخابات على أن التسجيل في سجل الناخبين شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، وهو متاح لمن لم يسجل من قبل وتنطبق عليه الشروط القانونية، من خلال مراكز التسجيل التي افتتحت في جميع الهيئات المحلية التي ستجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، وفي مكاتب المناطق الانتخابية للحالات الخاصة، وعبر برنامج التسجيل الالكتروني في موقع اللجنة الرسمي، إلى جانب حملة التسجيل الميداني "من بيت لبيت" والتي بدأت في الهيئات المحلية المستحدثة.يذكر أن عدد المسجلين في سجل الناخبين حتى ما قبل بدء العملية الانتخابية الحالية بلغ 2.54 مليون مواطن ومواطنة، يشكلون ما نسبته 90% من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.التوعية والتثقيفوبالتزامن مع ذلك، أطلقت لجنة الانتخابات حملة التوعوية والتثقيف الخاصة بمرحلة التسجيل والنشر والاعتراض، والتي يجري خلالها توعية المواطنين واطلاعهم على تفاصيل ومجريات هذه المرحلة، إلى جانب نشر رسائل تثقيف وتحفيز على المشاركة في الانتخابات المحلية.وبدأ بث الرسائل التوعوية والتحفيزية من خلال الصحف والإذاعات ومحطات التلفزة إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع بدء حملة التسجيل الميدانية في كافة الهيئات المحلية، يجري خلالها توزيع مطبوعات ورقية خاصة بالمرحلة، تراعي خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتحثهم على التسجيل للمشاركة في الانتخابات.