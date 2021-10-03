إسرائيل: دخول الشارة الخضراء الجديدة الخاصة بالتطعيم حيّز التنفيذ





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الشرطة تحقق بشبهة محاولة أربعة شبان غير مُطعمين تسجيل انفسهم وكأنهم مطعمون في بيتاح تيكفا الليلة الماضية، بهدف تلقي الشارة الخضراء، وجرى اعتقال اثنين منهم بينما فر الاثنان الاخران.





إلى ذلك انخفض عدد المرضى بحالة خطيرة في إسرائيل الى 587، وعُلم ان أكثر من 70% منهم لم يتطعموا، وفقط 6% منهم تلقوا الجرعات الثلاث.





ووفقا لاخر معطيات صادرة عن وزارة الصحة الليلة فانه تم خلال يوم مضى تسجيل 3585 حالة إصابة جديدة بالفيروس.





وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل سبعة الاف وسبعمائة وثماني وسبعين حالة.



رام الله - دنيا الوطندخلت حيز التنفيذ الشارة الخضراء الجديدة التي لا يستحقها حاليا نحو مليوني شخص في إسرائيل، لم يتلقوا، بعد الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).