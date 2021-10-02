شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

الرئيس عباس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، فعاليات من محافظتي الخليل وبيت لحم.

وتناول الرئيس في كلمته أمام الفعاليات، القضايا التي جاءت في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حدد فترة عام واحد لإنهاء الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال الرئيس: "إن رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى كالعودة للمطالبة بقرار التقسيم للعام 1947، أو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية التي تتحقق فيها الحقوق السياسية والمدنية الكاملة للفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، وليس الدولة الواحدة التي تقوم على تأييد الاحتلال وفرض نظام الأبارتهايد والفصل العنصري".

وطالب الرئيس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإحقاق الحق الفلسطيني وردع إسرائيل عن مواصلة احتلالها وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال سيادته، "آن الأوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم إصدار الوعود والمماطلة في التنفيذ من قبل أطراف المجتمع الدولي؛ بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".

ورحب، بالحضور قائلا: "اليوم نلتقي مع إخوتنا في محافظتي الخليل وبيت لحم، وسيتبع ذلك سلسلة لقاءات مع مختلف الفعاليات في محافظات الوطن للاطلاع على آخر التطورات وأحوال المواطنين، والتعرف على مطالبهم، والعمل على تنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة، بما يفضي إلى خدمة المواطن وهو أغلي ما نملك".

وأضاف الرئيس، "هذه اللقاءات مهمة جدا، وتعمل على إيجاد حوار صريح ومباشر بين المسؤول والمواطن، وبالتالي فإننا نعمل على تذليل العقبات كافة، التي تعترض تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني الصابر الصامد على أرضه، رغم كل ما نتعرض له من ضغوط وتحديات يحاول فرضها الاحتلال الذي سيزول عن أرضنا شاء أم أبى".

وتابع: "استمعنا لمطالبكم، وهي مطالب محقة وفي مكانها، وسنعمل على تلبيتها، إما بشكل فوري أو بشكل تدريجي حسب توفر الامكانيات، ولقد أصدرت تعليماتي للجهات ذات الاختصاص بالعمل على تنفيذها دون تأخير، لأنكم تعلمون أيضا الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا، والتي نبذل كل جهودنا للتخفيف منها وتقديم الأفضل للمواطن الذي يستحق الدعم والتقدير".

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يصدر عدة قرارات بقانون تتعلق بجهاز الشرطة والشركات والاتصالات

الرئيس عباس يصدر عدة قرارات بقانون تتعلق بجهاز الشرطة والشركات والاتصالات

مستوطنون يقتحمون منطقة &#34;بيارة سعود&#34; شرق طوباس

مستوطنون يقتحمون منطقة "بيارة سعود" شرق طوباس

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

شاهد: ضباط بجيش الاحتلال يتلقون &#34;علقة سخنة&#34; في كفر قاسم

شاهد: ضباط بجيش الاحتلال يتلقون "علقة سخنة" في كفر قاسم

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يتوجه للقاهرة غداً لمناقشة هذه الملفات

وفد من حركة حماس برئاسة هنية يتوجه للقاهرة غداً لمناقشة هذه الملفات

لازاريني: نعاني من عجز بقيمة 120 مليون دولار.. وهذا من نحذر منه

لازاريني: نعاني من عجز بقيمة 120 مليون دولار.. وهذا من نحذر منه

الخارجية تطالب بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان والتطهير العرقي ضد شعبنا

الخارجية تطالب بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان والتطهير العرقي ضد شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون منطقة &#34;بيارة سعود&#34; شرق طوباس

مستوطنون يقتحمون منطقة "بيارة سعود" شرق طوباس

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

هيئة مقاومة الجدار: نقلة نوعية في حالة المقاومة الشعبية وتصعيدها

هيئة مقاومة الجدار: نقلة نوعية في حالة المقاومة الشعبية وتصعيدها

خريشة: لجنة تقصي الحقائق الأممية الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان ستعرض برنامج عملها الشهر المقبل

خريشة: لجنة تقصي الحقائق الأممية الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان ستعرض برنامج عملها الشهر المقبل

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب جنين

إسرائيل تواصل مساعيها لتهجير ثلاثة ألاف فلسطيني من الضفة

إسرائيل تواصل مساعيها لتهجير ثلاثة ألاف فلسطيني من الضفة

بالأسماء: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

منوعات

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ&#34;البخل&#34;

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ"البخل"

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ&#34;30 ناقة&#34;

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ"30 ناقة"

شاهد: شبيهة أنغام تثير الجدل وترعب الجمهور بدرجة التشابه

شاهد: شبيهة أنغام تثير الجدل وترعب الجمهور بدرجة التشابه

شاهد: فوز العتيبي تثير الجدل بقُبلة أحمد موسى لها

شاهد: فوز العتيبي تثير الجدل بقُبلة أحمد موسى لها

ما حقيقة اعتقال سارة الكندري وأحمد العنزي بتُهم النصب والاحتيال؟

ما حقيقة اعتقال سارة الكندري وأحمد العنزي بتُهم النصب والاحتيال؟

عربي

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار &#34;شاهين&#34; التوجه إلى مراكز الإيواء

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار "شاهين" التوجه إلى مراكز الإيواء

تركيا: لدينا الحق في دخول سوريا

تركيا: لدينا الحق في دخول سوريا

أبوظبي: وفاة 4 رجال أمن بسقوط طائرة

أبوظبي: وفاة 4 رجال أمن بسقوط طائرة

الجزائر: غواصتان تطاردان غواصة إسرائيلية وتجبرانها على الهرب قرب المياه الإقليمية

الجزائر: غواصتان تطاردان غواصة إسرائيلية وتجبرانها على الهرب قرب المياه الإقليمية