شؤون فلسطينية

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني نظيره العراقي الدكتور حسن ناظم، على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب، وبحثا آليات التعاون الثقافي المشترك بين البلدين.

وأطلع أبو سيف نظيره العراقي على صورة الانتهاكات الإسرائيلية على أرضنا وشعبنا الفلسطيني، وما يقوم به الاحتلال من عدوان دائم على مقدساتنا ومساعيه الرامية لطمس الهوية الفلسطينية والموروث الثقافي وتهويد المدينة المقدسة.

وأكد الطرفان على أهمية القدس وحضورها الدائم على كافة أجندة المحافل العربية وخاصة الشأن الثقافي لما للقدس من مكانة حضارية وتاريخية، كما تطرقا لأهمية التبادل الثقافي خاصة ضمن برنامج بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 ومعارض الكتاب وقطاع الفنون وخاصة قطاع المسرح.

وأكد اللقاء على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين على مختلف المستويات وخاصة على المستوى الثقافي بما يخص القدس، وأهمية تعميق واستمرار  التعاون المشترك بما يخص قطاع الثقافة، وضمان حضور الثقافة الفلسطينية في مهرجانات وفعاليات العراق الثقافية.

وحضر اللقاء سفير فلسطين في المملكة العربية السعودية بسام الآغا، ووكيل وزارة الثقافة الفلسطينية جاد غزاوي، ومدير عام الآداب والنشر والمكتبات عبد السلام العطاري.


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