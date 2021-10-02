شؤون فلسطينية

شاهد: ضباط بجيش الاحتلال يتلقون "علقة سخنة" في كفر قاسم

شاهد: ضباط بجيش الاحتلال يتلقون "علقة سخنة" في كفر قاسم
رام الله - دنيا الوطن
تلقى عدد من ضباط الشرطة الإسرائيلية "علقة ساخنة" في بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، بعد مواجهات مع عناصر أمنية من فلسطيني الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

واندلعت المواجهات عندما حاولت قوة من الشرطة اقتحام مبنى بلدية كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمنية محلية مسؤولة من قبل البلدية عن التصدي للعنف في المدينة وتنفيذ دوريات أمنية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة (كان) الرسمية عبر حسابها على تويتر، ضابط إسرائيلي وهو يستخدم صاعقا كهربائيا في محاولة لشل حركة شاب فلسطيني من سكان المدينة.

وردا على ذلك، باغت الشاب الضابط بمجموعة من اللكمات، التي أسقطته أرضا، قبل أن يتسع الاشتباك بالأيدي ليشمل عناصر أخرى.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن 3 ضباط من الشرطة أصيبوا بجروح في تلك المواجهات، التي انتهت باعتقال 4 فلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية يتبعون قوى الأمن الداخلي، للمدينة التابعة للحركة الإسلامية والمسؤولة عن الأمن الداخلي في المنطقة".


 


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