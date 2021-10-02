تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

رام الله - دنيا الوطنطالب مؤسس تجمع (الكل الفلسطيني) المحامي الدكتور بسام القواسمة، اليوم السبت، وزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية في أنقرة، ضرورة الإسراع في الكشف عن مصير الفلسطينيين السبعة المفقودين في تركيا، وإعادتهم للوطن سالمين.وقال القواسمة في تصريحات صحفية: "منذ نحو الشهر تفاجئنا بانقطاع الاتصال مع عدد من الفلسطينيين، الذين تضاعف عددهم خلال الشهر الماضي ووصل العدد إلى سبعة مفقودين، حيث انقطعت أخبارهم ولم يصدر أي بيان من الخارجية أو سفارتنا في أنقرة أو جهات الاختصاص في تركيا، يوضح مكان اختفائهم، ويطمئن عائلاتهم".وأبدى القواسمة تضامنه وتضامن التجمع مع عائلات المفقودين، والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها، وأعرب عن أمله بأن تنتهي هذه الأزمة ويعودوا سريعا إلى أحضان عائلاتهم.وأضاف القواسمة:" نثمن جهود إخوتنا في الجالية الفلسطينية في تركيا، في متابعة ملف المفقودين ونطالبهم بمزيد من المتابعة والضغط على السلطات المختصة في تركيا للكشف عن مصيرهم وإعادتهم إلى أرض الوطن، ونطالب من جميع الأصدقاء والأخوة في السلطات التركية بالمساهمة الفاعلة في إعادة أبناءنا إلينا والكشف عن مصيرهم".وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والتركي، والعلاقات الوطيدة، مطالبا بالحفاظ عليها وتنميتها، وطالب الشعب التركي والحكومة التركية بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الذي يحلون ضيوفاً على الدولة والشعب التركي.