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عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار "شاهين" التوجه إلى مراكز الإيواء

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار "شاهين" التوجه إلى مراكز الإيواء
رام الله - دنيا الوطن
طالبت السلطات العُمانية من قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر لإعصار "شاهين" إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء.

وقالت وزارة الداخلية العمانية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع (تويتر)، اليوم السبت "على قاطني المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للحالة من ولاية بركاء وإلى ولاية صحم، وكذلك الشريط الساحلي لمحافظة مسقط وبعض المناطق الساحلية لمحافظة جنوب الشرقية إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها في مختلف وسائل الإعلام"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

كما ​قررت سلطنة عمان، إجازة الموظفين يومي الأحد والاثنين المقبلين، نظرا للحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد، والمتمثلة بالإعصار المداري "شاهين".
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الإجازة ستكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية أعلنت تحول العاصفة المدارية ‎"شاهين"، التي تضرب سواحل البلاد إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، فيما أهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة".

وبحسب آخر المعطيات، فإن المسارات المختلفة المتوقعة تجمع على أن يضرب الإعصار بشكل مباشر السواحل الشرقية لسلطنة عُمان، ومن ثم الداخل العُماني، قبل أن تتأثر أجزاء واسعة من الإمارات بأمطار رعدية غزيرة، ورياح عاتية، ليواصل الإعصار مسيره ليؤثر على مناطق شرق السعودية والربع الخالي بأمطار غزيرة ورياح قوية.

من جهته، قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن العاصفة المدارية "شاهين" تعمقت وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، في منطقة شمال بحر العرب، حيث تراوحت سرعة الرياح حول مركزه بين 120 و150 كيلومتر في الساعة، مضيفا أن موقع مركز "شاهين" يبعد 440 كيلومترا عن مدينة الفجيرة.

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