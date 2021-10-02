عربي

الصحة السورية تحذر من الموجة الرابعة رغم تراجع إصابات (كورونا)

الصحة السورية تحذر من الموجة الرابعة رغم تراجع إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول طبي بوزارة الصحة السورية إن الانخفاض الذي سجلته إصابات (كورونا) في الأيام الماضية لا يعني تجاوز الموجة الرابعة، إذ يمكن أن تعود للارتفاع مجددا، ودعا للحيطة وضرورة التطعيم.

وأوضح مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، الدكتور توفيق حسابا، أنه بعد وصول الإصابات في الـ 25 من أيلول الماضي لأعلى رقم يومي سجل منذ بداية الجائحة بواقع 442 إصابة، بدأ المنحنى بالنزول بشكل بطيء في مختلف المحافظات، ليصل إلى 255 إصابة يوم أمس الجمعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت حسابا إلى أن الحل الوحيد للحد من الإصابات يكون بالإجراءات الوقائية والتطعيم ضد الفيروس.

وشهدت المشافي أيضا انخفاضا في عدد الإصابات المقبولة حيث كشف مدير الجاهزية أن العدد التراكمي للإصابات المقبولة في المشافي حالياً 2500 حالة بمختلف المحافظات، مقارنة مع أكثر من 3 آلاف حالة في الـ 25 من أيلول الماضي.

وبين الدكتور حسابا أن نسبة الإشغال في العنايات المشددة لمحافظات دمشق وريفها واللاذقية ما زالت مئة بالمئة، فيما تتراوح في باقي المحافظات بين 50 و90 بالمئة، مشيراً إلى أن الإصابات التي ترصد في المشافي لا تقتصر على فئة عمرية محددة.

وذكر أن أعراض التهاب اللوز لا يمكن تصنيفه ضمن أعراض (كورونا) خلال الموجة الحالية "كوننا خلال فصل انتقالي وتكثر به هذه الإصابات".

وكانت أعداد الإصابات المثبتة سجلت في شهر سبتمبر الماضي أكبر حصيلة رسمية منذ بداية انتشار فيروس (كورونا) في سورية في الـ 22 من مارس العام الماضي بواقع 6290 إصابة، منها 1561 إصابة في اللاذقية و1084 إصابة في حلب و973 إصابة في دمشق و633 إصابة في ريفها و555 في حمص، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الفترة نفسها 234 وفاة، أكبرها في دمشق 73 وفاة، وحلب 56 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.

أخبار ذات صلة

العاهل الأردني بصدر قرارا بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان

العاهل الأردني بصدر قرارا بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان

بسبب أزمة التأشيرات.. الجزائر تستدعي سفيرها في فرنسا للتشاور

بسبب أزمة التأشيرات.. الجزائر تستدعي سفيرها في فرنسا للتشاور

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار &#34;شاهين&#34; التوجه إلى مراكز الإيواء

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار "شاهين" التوجه إلى مراكز الإيواء

تركيا: لدينا الحق في دخول سوريا

تركيا: لدينا الحق في دخول سوريا

أبوظبي: وفاة 4 رجال أمن بسقوط طائرة

أبوظبي: وفاة 4 رجال أمن بسقوط طائرة

الجزائر: غواصتان تطاردان غواصة إسرائيلية وتجبرانها على الهرب قرب المياه الإقليمية

الجزائر: غواصتان تطاردان غواصة إسرائيلية وتجبرانها على الهرب قرب المياه الإقليمية

جيش الاحتلال يختطف راعي أغنام لبناني عبر الحدود

جيش الاحتلال يختطف راعي أغنام لبناني عبر الحدود

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون منطقة &#34;بيارة سعود&#34; شرق طوباس

مستوطنون يقتحمون منطقة "بيارة سعود" شرق طوباس

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

أبو سيف يبحث مع نظيره العراقي التعاون الثقافي المشترك

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب جنين

إسرائيل تواصل مساعيها لتهجير ثلاثة ألاف فلسطيني من الضفة

إسرائيل تواصل مساعيها لتهجير ثلاثة ألاف فلسطيني من الضفة

بالأسماء: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

قطاع غزة: أربع وفيات و123 إصابة بـ 223 حادث سير خلال سبتمبر الماضي

قطاع غزة: أربع وفيات و123 إصابة بـ 223 حادث سير خلال سبتمبر الماضي

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجريح عدنان الزرعيني

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجريح عدنان الزرعيني

منوعات

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ&#34;البخل&#34;

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ"البخل"

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ&#34;30 ناقة&#34;

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ"30 ناقة"

شاهد: شبيهة أنغام تثير الجدل وترعب الجمهور بدرجة التشابه

شاهد: شبيهة أنغام تثير الجدل وترعب الجمهور بدرجة التشابه

شاهد: فوز العتيبي تثير الجدل بقُبلة أحمد موسى لها

شاهد: فوز العتيبي تثير الجدل بقُبلة أحمد موسى لها

ما حقيقة اعتقال سارة الكندري وأحمد العنزي بتُهم النصب والاحتيال؟

ما حقيقة اعتقال سارة الكندري وأحمد العنزي بتُهم النصب والاحتيال؟

عربي

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار &#34;شاهين&#34; التوجه إلى مراكز الإيواء

عُمان تطالب قاطني المناطق المهددة من إعصار "شاهين" التوجه إلى مراكز الإيواء

تركيا: لدينا الحق في دخول سوريا

تركيا: لدينا الحق في دخول سوريا

أبوظبي: وفاة 4 رجال أمن بسقوط طائرة

أبوظبي: وفاة 4 رجال أمن بسقوط طائرة

الجزائر: غواصتان تطاردان غواصة إسرائيلية وتجبرانها على الهرب قرب المياه الإقليمية

الجزائر: غواصتان تطاردان غواصة إسرائيلية وتجبرانها على الهرب قرب المياه الإقليمية