اعلام الاحتلال: السنوار يتوجه للقاهرة غداً لمناقشة عدة قضايا.. ما هي؟

رام الله - دنيا الوطنأفاد غال بيرغر، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يتوجه يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، غداً الأحد، الى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء المسؤولين في المخابرات المصرية.ونقل بيرغر، عن مصادر لم يمسها، أن المحادثات بين السنوار والمسؤولين في المخابرات المصرية، ستتناول التهدئة في غزة، والتسهيلات التي تقدمها إسرائيل، وبالإضافة الى الاتصالات غير المباشرة لتبادل الاسرى.وكان زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول ملف الاسرى فيها، قد أكد أنه حركته جاهزة لإتمام صفقة التبادل منذ الغد ولكن بشروطها.