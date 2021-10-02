هيئة مقاومة الجدار: نقلة نوعية في حالة المقاومة الشعبية وتصعيدها

رام الله - دنيا الوطنقال مراد اشتيوي، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة: "إن هناك نقلة نوعية في حالة المقاومة الشعبية وتصعيدها، وانتقالها إلى كل موقع في الضفة".وأضاف اشتيوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت: "إن الانتشار الواسع للمقاومة الشعبية يوازي تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين، وتكريسه سياسة الفصل العنصري على غرار ما جرى في مسافر يطا بالخليل، من اعتداء للمستوطنين على المواطنين بحماية جيش الاحتلال".وأكد اشتيوي أنه جرى وضع برامج بثلاثة اتجاهات تتعلق بالأعمال التطوعية لمساعدة المواطنين في إنجاز قطف الزيتون بأسرع وقت، إضافة إلى تشكيل طواقم إنذار وحماية في حال وجود اعتداءات عليهم، وتوفير أجرة أيدٍ عاملة لمن تقع أراضيهم داخل المستوطنات، أو جدار الضم والتوسع العنصري.