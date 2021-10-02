إسرائيل: تفاؤل حذر حيال انخفاض حالات (كورونا) الخطيرة





وأشار إلى أنه يساوره القلق من احتمال ارتفاع الإصابات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنأبدى منسق شؤون جائحة (كورونا) في إسرائيل، سلمان زرقا تفاؤلاً حذرًا جدًا حيال انخفاض الحالات المرضية الخطيرة في إسرائيل إلى 586، موضحاً أن هذه المعطيات تعكس الصورة الوبائية التي كانت قبل أسبوعين.وفي سياق مقابلة مع (القناة 11) قال زرقا: إنه ينبغي الانتظار للأرقام التي ستصدر منتصف الشهر الجاري لفحص مدى تأثير العودة إلى المدارس بعد الأعياد اليهودية على نسبة المراضة.