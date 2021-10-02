دولي

إسرائيل: تفاؤل حذر حيال انخفاض حالات (كورونا) الخطيرة

إسرائيل: تفاؤل حذر حيال انخفاض حالات (كورونا) الخطيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أبدى منسق شؤون جائحة (كورونا) في إسرائيل، سلمان زرقا تفاؤلاً حذرًا جدًا حيال انخفاض الحالات المرضية الخطيرة في إسرائيل إلى 586، موضحاً أن هذه المعطيات تعكس الصورة الوبائية التي كانت قبل أسبوعين.

وفي سياق مقابلة مع (القناة 11) قال زرقا: إنه ينبغي الانتظار للأرقام التي ستصدر منتصف الشهر الجاري لفحص مدى تأثير العودة إلى المدارس بعد الأعياد اليهودية على نسبة المراضة. 

وأشار إلى أنه يساوره القلق من احتمال ارتفاع الإصابات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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