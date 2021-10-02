قطاع غزة: أربع وفيات و123 إصابة بـ 223 حادث سير خلال سبتمبر الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، بغزة، السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم.وأظهرت الإحصائية أن 223 حادث سير وقعت في قطاع غزة الشهر الماضي، مُخلفة 4 وفيات و123 إصابة.وفي تفصيل الإصابات، أشارت الإحصائية إلى وقوع 10 إصابات بجروح خطيرة تم نقلها للمستشفيات للعلاج، إلى جانب 48 إصابة بجروح متوسطة، و65 أخرى بجروح طفيفة.ولفتت الإحصائية إلى أن الحوادث ألحقت أضراراً مادية وتلفيات بـ 331 مركبة ومكونات الطريق، منها 17 دراجة نارية.