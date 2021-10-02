حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجريح عدنان الزرعيني

رام الله - دنيا الوطنحملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الجريح محمد عدنان أبو الحسن "الزرعيني"، والذي اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في بلدة برقين بعد إصابته بالرصاص.ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية كافة إلى التدخل والضغط على الاحتلال للكشف عن الحالة الصحية للأسير الزرعيني، والذي يتعرض للتعذيب في مراكز تحقيق العدو رغم إصابته بالرصاص.وقالت: نتوجه بالتحية لعائلة الأسير أبو الحسن الزرعيني، وأهالي بلدة برقين، ومحافظة جنين القسام، فالمقاومة ستواصل مسيرتها لتحرير الأرض والأسرى، وحماية المقدسات.