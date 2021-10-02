شؤون فلسطينية

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجريح عدنان الزرعيني

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجريح عدنان الزرعيني
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الجريح محمد عدنان أبو الحسن "الزرعيني"، والذي اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في بلدة برقين بعد إصابته بالرصاص.

ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية كافة إلى التدخل والضغط على الاحتلال للكشف عن الحالة الصحية للأسير الزرعيني، والذي يتعرض للتعذيب في مراكز تحقيق العدو رغم إصابته بالرصاص. 

وقالت: نتوجه بالتحية لعائلة الأسير أبو الحسن الزرعيني، وأهالي بلدة برقين، ومحافظة جنين القسام، فالمقاومة ستواصل مسيرتها لتحرير الأرض والأسرى، وحماية المقدسات.

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