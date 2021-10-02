الأحمد: مركزية فتح تبحثُ في عقد دورة للمجلسِ المركزي بأسرعِ وقت

وأعلن الأحمد في تصريح لإذاعةِ (صوتِ فلسطينَ) الرسمية صباحَ اليومِ السبت، أنَّ اللجنةَ المركزيةَ لحركةِ فتح أقرت كلَّ ما يتعلقُ بما قرره المجلسُ الثوري لحركةِ فتح في دورتِهِ الأخيرة.



وتابع الأحمد إنَّ اللجنةَ المركزيةَ في حالةِ انعقادٍ دائمٍ بما يواكبُ تطوراتِ الأوضاعِ على الساحةِ الفلسطينية، وتصعيدَ الاستيطانِ ومصادرةَ الأراضي المتواصلةَ في ظلِّ البسالةِ المنقطعةِ النظيرِ التي يسجلُها أبناءُ شعبِنا في المقاومةِ الشعبية، حيث ازداد مؤخرًا عددُ الشهداء، خصوصًا في محافظةِ جنين.



وأضاف: أنَّ كلَّ هذه المواضيعِ كانت مدارَ بحثٍ في الاجتماعِ خصوصًا وأنَّ حركةَ فتح تشعرُ أنها تتحملُ المسؤوليةَ الأولى في المواجهة، حيث تم اتِّخاذُ قراراتٍ تنعكسُ على كوادر الحركة وأبناءِ شعبِنا ومختلفِ فصائلِ العملِ الوطني خصوصًا فصائلَ منظمةِ التحرير .



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذيةِ لمنظمةِ التحرير والمركزيةِ لحركةِ فتح، عزام الأحمد، إنَّ اللجنةَ المركزيةَ في اجتماعِها الأخيرِ الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وقد بحث في تهيئةِ الأجواءِ لعقدِ دورةٍ للمجلسِ المركزي بأسرعِ وقتٍ لمعالجةِ القضايا التنظيميةِ للمنظمة، ودراسةِ الأبعادِ التي أعقبت خطابَ الرئيس محمود عباس أمامَ الأممِ المتحدة لتنفيذِ ما جاء بالخطابِ خلالَ السقفِ الزمني الذي حدَّده الرئيس لوضعِ حد للاحتلال.وأضاف الأحمد ان اللجنةَ المركزيةَ تبحثُ في قراراتِ اللجنتينِ التنفيذيةِ لمنظمةِ التحرير ِوالمركزيةِ لحركةِ فتح في اجتماعِهِما الأخيرِ برئاسة السيدِ الرئيس والتي أكدت على ضرورةِ بدءِ حوارٍ وطنيٍّ شاملٍ بين فصائلِ منظمةِ التحريرِ بهدفِ تعزيزِ وحدةِ المنظمة، مشيرًا إلى أنَّه بدأ فعليًّا في تنفيذِ هذه الحوارات، وهناك اجتماعاتٌ لمعالجةِ كلِّ القضايا التي سبَّبت تباينًا في وجهاتِ النظرِ لتستمرَّ في قيادةِ النضالِ الوطني الفلسطيني.