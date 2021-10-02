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شؤون فلسطينية

فلسطين: 12 وفاة و679 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 12 وفاة و679 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 12 وفاة، و679 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1773 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، و(2) في نابلس، و(2) في بيت لحم، و(1) في أريحا والأغوار، و(1) في طولكرم.

وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 21، ضواحي القدس 5، جنين 32، أريحا والأغوار 11، بيت لحم 18، طوباس 5، نابلس 30، الخليل 10، سلفيت 5، رام الله والبيرة 32، قلقيلة 3، قطاع غزة 552، لافتة إلى أنه تم إجراء 3463 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 201، ضواحي القدس 21، جنين 76، أريحا والأغوار 30، بيت لحم 19، طوباس 6، نابلس 95، الخليل 32، سلفيت 37، رام الله والبيرة 123، قلقيلة 28، قطاع غزة 1105.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأكدت الكيلة وجود 66 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 179 مصابا.

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