فلسطين تفوز برئاسة لجنة طب الأسنان المجتمعي في الاتحاد العالمي لطب الأسنان

رام الله - دنيا الوطنفازت فلسطين، للمرة الثانية على التوالي، برئاسة لجنة طب الاسنان المجتمعي في الاتحاد العالمي لطب الاسنان (FDI)، ومقره العاصمة السويسرية جنيف، ممثلة بعميدة البحث العلمي في جامعة القدس د. إلهام الخطيب.وحصلت الخطيب، على 84 صوتا بعد اقتراع سري من قبل ممثلين عن 148 دولة، متفوقة على 13 مرشحا من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، ونيوزيلندا، واليابان، والصين، والهند، وباكستان، والمكسيك، ونيجيريا، واندونيسيا، وهونغ كونغ.وبعد نيل العضوية، جرى انتخاب الخطيب من قبل الأعضاء كرئيسة للجنة للفترة ما بين 2022-2024، وذلك بعد الفوز في الدورة الأولى 2017- 2020 والتي جرى تمديدها عاما واحدا بفعل جائحة كورونا.وقالت الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): استطعت خلال فترة عملي في اللجنة في الدورة الأولى إثبات أن فلسطين لديها من الخبرات والقدرات ما ينافس عالميا.وأضافت، هذا الفوز يؤكد أننا مستمرون في النضال في كافة المحافل الدولية– العلمية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، ولأن نرفع عاليا علم واسم فلسطين.يُشار إلى أن الخطيب، وهي اخصائية طب الأسنان المجتمعي، ومرشحة نقابة طب الأسنان الفلسطينية بعضوية اللجنة في الاتحاد العالمي لطب الأسنان، قادت ملف الصحة الفموية للاجئين، واستطاعت من خلال لجنتها إقامة العديد من النشاطات، لتعزيز الصحة الفموية عالميا، وإقليميا، ومحليا.