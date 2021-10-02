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شؤون فلسطينية

مجدلاني: نجري بالتعاون مع الشركاء مراجعة شاملة لبناء نظام حماية اجتماعية شاملة

مجدلاني: نجري بالتعاون مع الشركاء مراجعة شاملة لبناء نظام حماية اجتماعية شاملة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني خلال جولة قام بها إلى محافظة بيت لحم استهلها بزيارة مؤسسة دار السلام التي تعنى بالأطفال والشباب الذين يعانون من ضائقة اجتماعية وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول فلسطيني للمؤسسة تلى ذلك زيارة إلى جمعية رعاية اليتيم ومن ثم غرفة صناعة وتجارة بيت لحم.

وقال وزير التنمية الاجتماعية "أن الوزارة تولي أهمية بالغة لدور الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي التي بدورها تساند جهود الحكومة في تقديم الخدمات وتوفير الدعم للأسر الفقيرة والمهمشة وتوسيع نظام الخدمات الاجتماعية وفقا لنظام إدارة الحالة."

وتابع د. مجدلاني: "الوزارة تولي أهمية للشراكة الحقيقية مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الاجتماعي والعمل الإنساني مؤكداً على ضرورة استمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح بين وزارة التنمية وشركائها لتطوير آليات العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني بما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة."

وأشار د. مجدلاني إلى أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء تجري مراجعة شاملة لبرامج عملها لاستخلاص الدروس والعبر وبناء نظام حماية اجتماعية وتعزيز توجهها التنموي وتوسيع قاعدة التمكين الاقتصادي وفقا لاستراتجيتها التنموية الجديدة  والانتقال بالأسر من الاحتياج الى الانتاج .

وثمن الوزير الدور الفاعل للشركاء والجمعيات التي كان لها دوراً بارزاً في مساندة جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات المواطنين، مثنياً على الدور البارز للمؤسسات الثلاث في مساعدة الأطفال والشباب والأيتام والمحتاجين.

هذا وأطلع كل من مسؤولة مؤسسة دار السلام سيستر ستيفاني ورئيس غرفة صناعة وتجارة بيت لحم د. سمير حزبون ورئيس جمعية رعاية اليتم د. نائل عبد الرحمن الوزير والوفد المرافق له على سير العمل في المؤسسات واهم الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة كالأيتام والأطفال والشباب وأبرز التحديات التي تواجههم خلال العمل.

وشكرت سيستر ستيفاني وزير التنمية على زيارته للمؤسسة قائلة " نقدر للوزير د.أحمد مجدلاني اهتمامه وزيارته للمؤسسة فهو أول مسؤول فلسطني يزورنا ويتفقد احولنا وعملنا مع الفئات المستهدفة."





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